وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية
أتم حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأحد، ثاني أيام التشريق (رمي الجمرات الثلاث)، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.
وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، بعد أن أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ .
وكان لافتًا حسن التنظيم والترتيب؛ حيث تم تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والبُعد المكاني.
وعبّر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضة بإتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال أدائهم فريضة الحج.
ونوه ضيوف الرحمن، بالتدابير الوقائية والطبية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة العاملين معهم، وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة، ولجميع الجهات المشاركة على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضيوف الرحمن يتمّون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون «منى» للمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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