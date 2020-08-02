السديس يعلن نجاح خطة «الرئاسة» لأداء طواف الوداع وختام المناسك

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأحد، نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع وختام المناسك؛ وسط منظومة خدمات متكاملة أُنجِزت بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وقال السديس، إن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بتعاون منسوبي رئاسة شؤون الحرمين، وجميع الجهات الصحية والأمنية، التي سخّرت بدورها إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق ما تقتضيه تطلعات القيادة الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأضاف السديس، أن «التميز الملحوظ في تيسير خدمات حجاج بيت الله الحرام هذا العام- بالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا- هو نتاج متابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين؛ لتوفير أفضل الخدمات التي تضمن الصحة والسلامة لقاصدي المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في حج هذا العام».

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ودعا السديس الله- تعالى- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلادنا الطيبة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليُمن والبركات، وأن يرفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأوبئة والأمراض.

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