إخماد حريق هائل في مستودعين للبلاستيك والإطارات.. والدفاع المدني يُحقق في الأسباب

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض فجر اليوم الأحد من إخماد حريق في مستودعين متجاورين في حي المصانع بالرياض.

وبحسب «واس»، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني تلقى فجر اليوم بلاغا عن حريق في حي المصانع. وبانتقال فرق الدفاع المدني للموقع، اتضح أن الحريق في مستودعين متجاورين، ونظرًا لنوع نشاط أحد المستودعين في صناعات البلاستيك، ومستودع إطارات؛ فقد نتج عن الحريق تصاعد لهب وأدخنة بشكل كثيف.

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ووفق المتحدث، فقد بذل رجال الدفاع المدني جهودًا مضاعفة لاحتواء الحريق ومنع امتداده إلى المستودعات المجاورة، وإخماده دون حدوث إصابات أو وفيات، ولا زالت إجراءات التحقيق حول أسباب الحادث قائمة.

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