النيابة العامة تحدد 5 حالات تدخل في نطاق جرائم إيذاء الطفل.. تعرَّف عليها

أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أن الطفل يتمتع بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعًا ونظامًا، ويُحظر المساس بها تحت أي ذريعة كانت.

جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، مضيفة أن الطفل يحظى بتوفير كل وسائل الأمن والسلامة في ما يقدم له من ألعاب ترفيهية تتناسب مع سنه.

وعددت النيابة العامة الحالات التي تدخل في نطاق إيذاء الطفل، من خلال إنفوجراف، وهي: تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، واستغلاله في التسوق التجاري وتعريضه بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية أو غير المناسبة لسنه أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.

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ومن بين الحالات التي تدخل في إطار إيذاء الطفل أيضًا، قيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا لدراجات الركوب في الطريق العام، وتأجير دراجات الركوب المخصصة للأطفال لمن يقل عمرهم عن 12 عامًا.

وشددت النيابة العامة، على أن المسؤولية تنعقد تجاه مؤجري الدراجات عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

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