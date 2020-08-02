«الصحة»: مراكز «تأكد» تواصل تقديم خدماتها.. وستغطي مناطق المملكة خلال أيام

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن مراكز «تأكد» تواصل تقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة لفحص فيروس «كورونا المستجد».

وخصّصت الصحة مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس «كورونا» من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي».

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وتعمل مراكز (تأكد)، في الرياض والدمام على مدار 24 ساعة، وتوجد مراكز (تأكد)، حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة.

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