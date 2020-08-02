250 جريمة ومسروقات تُقدر بـ 3.75 مليون ريال.. سقوط تشكيل عصابي بالرياض

تمكّنت شرطة الرياض من القبض على تشكيلٍ عصابي ثبت تورطه في ارتكاب 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية والعثور على جزء من المسروقات.

وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، اليوم الأحد، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (7) وافدين من الجنسيتين البنغالية والباكستانية.

وأضاف الكريديس، أنه ثبت تورط التشكيل في ارتكاب 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ (3,750,000) ريال، وذلك من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في أحياء (الصحافة - العليا - الملز - المعذر - منفوحة - العزيزية - الشفاء - ديراب - المنار - النظيم - النسيم - الروضة - الحمراء).

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وأكد الكريديس، أنه تم العثور على جزء من المسروقات مخبَّأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة، كما ضبط بحوزة أعضاء التشكيل على أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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