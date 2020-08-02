فتح 6 سدود.. و«مدني الباحة» يُحذر بخطورة الاقتراب من مجرى المياه

نشر دوريات السلامة على امتداد الوادي
أوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، اليوم الأحد، أنه تم فتح بوابات سدود «الرميضة» بقلوة، و«جرب» بالعقيق، و«معشوقة» بالقرى، و«الملد» بالباحة، و«وادي الصدر»، و«الضحيان» ببني حسن، كما أُغلقت عقبة قلوة احترازيًا.
وأشار الغامدي، إلى نشر دوريات السلامة على امتداد الوادي لتنبيه المواطنين والمقيمين وتحذيرهم من مخاطر عبور الأودية والطرقات الواقعة على ضفاف مجرى السد، ورفع تقارير مستمرة عن حالة الأودية.
وحذر الغامدي، المواطنين والمقيمين من خطر الاقتراب من مجرى مياه السد، داعيًا للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، آملًا من الجميع الاستماع للتنبيهات التي تطلقها دوريات السلامة.
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