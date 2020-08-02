السعودية اليوم / ٢٣٨٤٥ أضحية تستقبلها مسالخ مكة ثاني أيام العيد



مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (٢٣٨٤٥) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقاً للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ, مؤكداً أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تجري وفق ضوابط صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأشار الدكتور أحمد قوتة إلى إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الإلكترونية خلال يومين حيث بلغت ٢٩٥٤ ذبيحة، مؤكداً أنها أسهمت في تسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس

وأكَّد "قوتة" أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.

// انتهى //

21:58ت م

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مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واساستقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (٢٣٨٤٥) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي.وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوتة، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقاً للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ, مؤكداً أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تجري وفق ضوابط صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.وأشار الدكتور أحمد قوتة إلى إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الإلكترونية خلال يومين حيث بلغت ٢٩٥٤ ذبيحة، مؤكداً أنها أسهمت في تسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على صحة الجميع.وأكَّد "قوتة" أن الأمانة تسعى لتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا" وتحقيق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي بالمسالخ لتقديم أفضل الخدمات لساكني مكة المكرمة وضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //21:58ت م0142

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