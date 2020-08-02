السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تدشن مشروع كبش العيد في السودان



الخرطوم 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واس

دشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في السودان.

ويستهدف المشروع مئات الأسر في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان ، وكسلا و جنوب دار فور.

وأشاد عدد من المستفيدين بالدور الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في العمل التطوعي والإنساني في ولايات السودان المختلفة، مشيرين إلى جهودها البارزة في بناء المساجد وحفر الأبار، بالإضافة إلى الإسهام في الحد من انتشار جائحة

يذكر أن رابطة العالم الإسلامي نفذت عدداً من المشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية بعدد من ولايات السودان.

// انتهى //

21:28ت م

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الخرطوم 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسدشنت رابطة العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك مشروع (كبش العيد) في السودان.ويستهدف المشروع مئات الأسر في ولايات الخرطوم، وشمال كردفان ، وكسلا و جنوب دار فور.وأشاد عدد من المستفيدين بالدور الذي تقوم به رابطة العالم الإسلامي في العمل التطوعي والإنساني في ولايات السودان المختلفة، مشيرين إلى جهودها البارزة في بناء المساجد وحفر الأبار، بالإضافة إلى الإسهام في الحد من انتشار جائحة كورونا من خلال التوعية وتوزيع أجهزة لقياس الحرارة.يذكر أن رابطة العالم الإسلامي نفذت عدداً من المشاريع الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية بعدد من ولايات السودان.// انتهى //21:28ت م0138

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