السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة جازان



جيزان 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

هطلت اليوم، أمطار متفرقة ومتفاوتة الغزارة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات هروب والدرب وصبيا وبيش والداير وفيفا والعيدابي وجزر فرسان والطوال وأبوعريش وأحد المسارحة والعارضة وضمد والحرث وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:27ت م

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