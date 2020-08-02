السعودية اليوم / المغرب تسجل 522 إصابة و 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصاً.

// انتهى //

21:14ت م

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الرباط 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفيات جديدة.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصاً.// انتهى //21:14ت م0134

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