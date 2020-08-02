السعودية اليوم / مدير تعليم الأحساء يدشن استكمال المشاريع المدرسية المتعثرة



الأحساء 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

دشن مدير عام تعليم الأحساء حمد بن محمد العيسى مراحل استكمال تنفيذ المشاريع المدرسية المتعثرة تدريجيًا وعددها 46 مشروعًا تعليميًا؛ شملت مدن وقرى وهجر المحافظة، بحضور مساعد مدير تعليم الأحساء للشؤون المدرسية والخدمات المساندة عماد بن أحمد الجعفري وعدد من القيادات التعليمية بالإدارة وفرق عمل المشاريع.

وبلغ عدد المشاريع المتعثرة المفسوخة التي استهدفت بمرحلة التدشين الأولى لاستكمال أعمالها 10 مشاريع تعليمية، احتوت على مايزيد عن 200 فصل دراسي، ومن المتوقع إنجازها وتسليمها خلال الفترة من 6 أشهر إلى 18 شهرا ، ويوجد أيضا 6 مشاريع مفسوخة تحت الإجراءات النظامية ستُعالج ويُعاد طرحها من قبل شركة تطوير التعليمية.

ويجري العمل حاليًا على إنهاء جميع الإجراءات النظامية لسحب وطرح المشاريع التعليمية المتعثرة بالمحافظة وعددها 30 مشروعًا تعليميًا؛ لمعالجتها وإعادة برمجتها وفق مراحل خطة العمل المعتمدة التالية : 10 مشاريع تعليمية سُحبت نظاماً وطُرحت وهي في إجراءات الترسية ، 14 مشروعاً تعليميًا سُحبت وهي في إجراءات الطرح وفق الأنظمة والتعليمات، 6 مشاريع تعليمية متأخرة وجار متابعة تنفيذها حيث ستُطبق إجراءات السحب النظامية لها في حال استمرت حالة التأخر.

وأوضح العيسى أن البدء باستكمال المشاريع المدرسية المتعثرة بالمحافظة يأتي انعكسًا لنجاح الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، مؤكداً العمل على استكمال جميع المشاريع المدرسية المتعثرة تدريجيًا، وفق أفضل المقاييس المعتمدة؛ لتكون خير معين لاستكمال رحلة الجودة التعليمية والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية في ظل وجود بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار، واستثمار ذلك في الخدمات التعليمية بما يتلاءم مع حاجات الطلبة، وبما يتواكب مع متطلبات العصر والتحوّل إلى مجتمع المعرفة؛ من أجل بناء جيل طموح ومنتج يسهم برفع راية الوطن في المحافل الإقليمية والدولية.

// انتهى //

21:14ت م

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