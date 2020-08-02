السعودية اليوم / 9391 ذبيحة استقبلتها "مسالخ أمانة جدة" في ثالث أيام العيد



جدة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة ، خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من العام الحالي ، 9391 ذبيحة ذُبِحَت في ثلاثة مسالخ ثابتة ومسلخ واحد متنقل ،وسط سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين بمساندة مختلف القطاعات لتنفيذ المهام التنظيمية كافة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنّ المذبوحات توزعت ، وفق تقرير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام بأمانة جدة ، على مسلخ جدة الرئيس إذ استقبل 5323 أضحية ، فيما بلغت الأضاحي في مسلخ سوق الأنعام بالخمرة 3356 أضحية ، كما ذُبِحَ 550 أضحية في مسلخ السبيل ، بينما بلغت مذبوحات المسلخ المتنقل بحي الحمدانية 162 ذبيحة.

فيما وضعت أمانة محافظة جدة ، ممثلة في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، خطة شاملة واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال موسم الحج من خلال تجهيز المسالخ النظامية ، واعتماد مسارات تنظيمية ، وتخصيص مسلخ نسائي وقسم خاص لذوي الهمم من الأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى جانب تهيئة الحظائر وتوفير الأغنام، ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع للتأكد من سلامتها.

// انتهى //

21:11ت م

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