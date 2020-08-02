السعودية اليوم / 2011 أضحية تستقبلها مسالخ الهيئة الملكية بالجبيل



الجبيل 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس

استقبلت مسالخ الهيئة الملكية بالجبيل (٢٠١١) أضحية لعيد الأضحى المبارك، حيث ذُبح (٧٨٠) أضحية في أول أيام العيد و(٦٩٠) أضحية في ثاني أيام العيد و(٥٤١) أضحية في ثالث أيام العيد.

وجرى العمل في المسالخ وفق التنظيم الذي قامت به الهيئة ممثلة بإدارة خدمات الأملاك من حجز إلكتروني وتنسيق لعملية التسليم والاستلام ضمن الاحترازات والاشتراطات الوقائية.

وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري أن حجز مواعيد ذبح الأضاحي جاء بطريقة سهلة وسلسة عبر الموقع الإلكتروني "أضحية" حيث بدأ المستفيد باختيار الوقت المناسب، والمسلخ وتعبئة البيانات المطلوبة، والموافقة على الشروط والتعليمات، وتأكيد الحجز والتسديد والحصول على التذكرة من موقع المسلخ المحدد عند الحجز، بعد ذلك حضور المستفيد لموقع المسلخ المحدد في الوقت المحدد، وتسليم الأضحية للمسلخ مع التذكرة والانتظار في المنطقة المخصّصة حتى موعد استلام الأضحية، مشيرا إلى توفير خدمة إرسال رسائل نصية للحاجزين من خلال الموقع لاستلام أضاحيهم عند جهوزيتها.

وبين الهاجري أن عدد الجزارين بلغ (٢٢) جزارا، وبلغ عدد العمالة الخاصة بالمساندة (٤٠) عاملا لتسيير عملية الذبح وتسليم الذبائح في وقتها، كما وُفّر (٤) أطباء بيطريين قاموا بفحص جميع الذبائح للتأكد من خلوها من أي أمراض، لافتا الانتباه إلى أنه لم تسجل -ولله الحمد- أي ذبيحة نافقة ولم تُستبعد أي ذبيحة بسبب المرض.

يذكر أن الحجز في الموقع الإلكتروني "أضحية" بدأ من صباح الثلاثاء 30 ذي القعدة الماضي، وحتى نفاد تذاكر الحجز حسب الطاقة الاستيعابية للمسالخ، وسُمِح للراغبين بذبح أضاحيهم في اليوم الثالث والرابع بالتوجه للمسالخ بدون أخذ موعد وذلك لقلة الازدحام في هذين اليومين.

// انتهى //

21:10ت م

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