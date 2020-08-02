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23 ألف أضحية تستقبلها مسالخ مكة ثاني أيام العيد 

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استقبلت مسالخ أمانة العاصمة المقدسة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (٢٣٨٤٥) ذبيحة موزعة على مسلخ طريق الليث، ومسلخ المعيصم النموذجي، ومسلخ غرب مكة الحديث، ومسلخ العكيشية الموسمي.

وأوضح مدير إدارة المسالخ بالأمانة الدكتور أحمد قوته، أن مسالخ أمانة العاصمة المقدسة تعمل وفقاً للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1441هـ مؤكداً أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ بمكة المكرمة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري لضمان آلية الذبح وفق الإشتراطات الصحية المطلوبة ، مشيراً إلى إجمالي عدد مذبوحات التطبيقات الالكترونية خلال يومين حيث بلغت ٢٩٥٤ ذبيحة.

وأكد أنها ساهمت في تسهيل عميلة البيع وتوصيل الذبائح للمستهلكين، وسد حاجاتهم وفقاً للاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية التي فعَّلتها وكالة الخدمات للحد من انتشار فايروس حفاظاً على صحة الجميع.

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