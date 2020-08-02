شكرا لقرائتكم خبر عن رفع التهنئة للقيادة.. «بنتن» يؤكد نجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، نجاح موسم الحج ١٤٤١ه، وعودة ضيوف الرحمن إلى ديارهم. وقال عبر "تويتر": "باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام من جميع الجهات الحكومية والأهلية، أرفع التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤١هـ وعودة ضيوف الرحمن إلى ديارهم".

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