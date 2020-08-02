شكرا لقرائتكم آل مباركي يحتفلون بزواج ابنهم أحمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-02 آل مباركي يحتفلون بزواج ابنهم أحمد متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان احتفل الشاب أحمد راجحي مباركي أحد منسوبي التعليم بجازان بزواجه على كريمة أحمد حسين مباركي وذلك بمحافظة صامطة بجازان. جاء ذلك وسط حضور عدد من المدعوين من أهالي العريس والأصدقاء والزملاء حيث شارك الجميع فرحة العريس “أحمد” وامتزجت الليلة البهيجة برائحة الفل والعود والبخور. فيما عبر العريس “مباركي” عن سعادته بإكمال نصف دينه مقدمًا شكره وتقديره لكل من شارك فرحه بالحضور أو بالاتصال أو بالرسائل من داخل المنطقة وخارجها. Advertisements “متابعات الخليج 365” تتقدم بأحرّ وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة “آل مباركي” وتتمنى للعريس حياه جديدة وسعيدة.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل مباركي يحتفلون بزواج ابنهم أحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.