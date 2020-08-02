وزير الشؤون الإسلامية: نجاح الحج نتيجة توجيهات الملك سلمان ومتابعة ولي العهد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نجاح خطة الوزارة في حج هذا العام عقب ختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

خطة الحج الاستثنائي

جاء ذلك في تصريح صحفي أكد فيه أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين الأمير الشهم محمد بن سلمان – أدام الله توفيقه – اللذين يقفان خلف كل نجاح لأعمال الوزارات والجهات الحكومية والأهلية العاملة في موسم الحج.

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مواجهة التحديات

وبين أن التحديات التي خالطت حج هذا العام في ظل جائحة كورونا تجلت بفضل الله ثم بتعاون جميع الجهات الحكومية الصحية والأمنية والخدمية والتي سخّرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لإنجاح موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ولفت إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والعمل الدؤوب الناجح المخلص لتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج وفق تطبيق والاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.

دور العلماء والدعاة