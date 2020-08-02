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وزير الشؤون الإسلامية: نجاح الحج نتيجة توجيهات الملك سلمان ومتابعة ولي العهد
أشاد بدور العلماء والدعاة والتعاون بين الجهات الحكومية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نجاح خطة الوزارة في حج هذا العام عقب ختام المناسك وسط منظومة خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.
خطة الحج الاستثنائي
جاء ذلك في تصريح صحفي أكد فيه أن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام هو بتوفيق من الله -عز وجل- ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين الأمير الشهم محمد بن سلمان – أدام الله توفيقه – اللذين يقفان خلف كل نجاح لأعمال الوزارات والجهات الحكومية والأهلية العاملة في موسم الحج.
مواجهة التحديات
وبين أن التحديات التي خالطت حج هذا العام في ظل جائحة كورونا تجلت بفضل الله ثم بتعاون جميع الجهات الحكومية الصحية والأمنية والخدمية والتي سخّرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية لإنجاح موسم حج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله ورعاهم- الرامية لمزيد من التطور والتميز في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
ولفت إلى أن المملكة ضربت أروع الأمثلة في التنظيم والعمل الدؤوب الناجح المخلص لتوفير جميع وسائل الراحة للحجاج وفق تطبيق والاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.
دور العلماء والدعاة
ونوه بما قدمه العلماء والدعاة المشاركين ببرامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة ومنسوبي فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة في تهيئة المساجد بمنطقة المشاعر المقدسة والعناية بها وتعقيمها ومتابعة مشاريع الصيانة والتشغيل فيها.
وأشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمستوى الخدمات التقنية المتنوعة التي قدمتها الوزارة لتحقيق رسالتها وأهدافها في خدمة الدعوة ونشر الوعي بين الحجاج بما يتوافق مع تحقيق التباعد الجسدي طوال موسم الحج.
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