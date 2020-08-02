مركز تأكد بتبوك يواصل العمل طوال أيام الأسبوع

2020-08-02

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365”، جهود محطة الفحص الموسع تأكد والواقعة بجوار جامع الوالدين بمدينة تبوك، وذلك لإجراء فحوصات الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، من المركبة عن طريق الفم، للراغبين في التأكد من سلامتهم.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويستهدف فحص المواطنين والمقيمين مجانًا، عبر مسارين مخصصين لاستقبال المستفيدين من خلال مركباتهم الخاصة.

حجز موعد مركز تأكد

وقال مشرف المحطة الدكتور مسعد البلوي لـ“متابعات الخليج 365”: إن محطة الفحص الموسع “تأكد” تستقبل الراغبين بالفحص ممن لديهم مواعيد مسبقة، وذلك خلال أيام الأسبوع كاملة من الساعة 4 عصرًا وحتى الساعة 12 ليلًا.

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وأضاف، أنه تم تخصيص مركز الفحص لتقديم المسحات الطبية لفحص فيروس كورونا، لكل من لا تظهر عليه الأعراض ويرغب في التأكد من إصابته من عدمها، بعد أن جرى تهيئة المركز بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية.

3013 فحصًا

وأوضح أنه وخلال السبعة عشر يومًا الماضية منذ افتتاح المحطة وحتى مساء أمس بلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها 3013 حالة، وأنه لازال العمل جاريًا لاستقبال المستفيدين وذلك من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي.

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