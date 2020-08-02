ضيوف الرحمن ينهون مناسك الحج بطواف الوداع

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ووضعت الجهات المعنية إجراءات احترازية صارمة لمنع انتشار الفيروس بين الحجاج وضمان سلامتهم وأدائهم المناسك بكل سهولة ويسر وأمان.
وأكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، اللواء يحيى العقيل، اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.
وقال: نعمل على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولا إلى أداء طواف الوداع، حيث رتب دخولهم من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي.
ولفت إلى استعداد قوة أمن الحرم للمشاركة مع جميع الجهات الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
يذكر أن خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام تقوم على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.
6 شروط لطواف الوداع
- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر
- بدء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء إليه
- تكون الكعبة يسار من يطوف حولها
- أن يكون الطواف حول الكعبة
- من طاف داخل حجر إسماعيل
- لم يصح طوافه
- أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة
كانت هذه تفاصيل خبر ضيوف الرحمن
ينهون مناسك الحج
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