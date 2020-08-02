القيادة تهنئ رئيس النيجر بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو بذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك أعرب نائب الأمير ولي العهد في دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عن تهاني أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، لخادم الحرمين الشريفين، بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام 1441 هـ بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي سخرت واستنفرت جل طاقاتها وإمكانياتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل تفان وإخلاص، لاسيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تبذلها القطاعات كافة للحفاظ على سلامة وصحة الحجيج.

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وسأل في برقية تهنئة بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الباري - جل وعلا - أن ينعم على المملكة وشعبها الكريم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقية تهنئة مماثلة.

بدوره هنأ مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيرا، سائلا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما هنأ شوقي، حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي على نجاح موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن وحرص المملكة على إقامة فريضة الحج وشعائره رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمه بهذه الصورة المشرفة.

وقال إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرا للمجهودات التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام في ظل توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة رغم الظروف الاستثنائية وانتشار الجائحة.