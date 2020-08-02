إنقاذ طفل هندي ومقيم يمني من الغرق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنقذت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل طفلا هندي الجنسية (8 سنوات) جرفته التيارات البحرية خلال سباحته بشاطئ دارين، ومقيما يمنيا تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أنه ورد بلاغ لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالجبيل، تضمن استقبالهم اتصالا على هاتف الطوارئ 994 من أحد المتنزهين بشاطئ دارين، يفيد بأن التيارات البحرية جرفت طفلا على طوق سباحة، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ إلى الموقع وجرى إنقاذ الطفل، وهو بصحة جيدة، حيث تم نقله إلى مستشفى لتلقي الخدمة الطبية.

كما أنقذت دوريات البحث والإنقاذ التابعة لقطاع حرس الحدود بالجبيل مقيما (يمني الجنسية)، تعرض لحالة غرق في شاطئ النخيل بالجبيل أثناء سباحته، ونقلته إلى المستشفى لتلقي الخدمة الطبية، وهو بحالة صحية جيدة.

وأهاب المتحدث الرسمي لحرس الحدود بجميع المتنزهين بأخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ، مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود لطلب المساعدة.