265 جولة رقابية على صوالين الحلاقة بشوقية مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولات رقابية مكثفة على صوالين الحلاقة الرجالية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم الحربي، أنه تم تنفيذ 265 جولة رقابية على صوالين الحلاقة الرجالية.

وأشار إلى تكثيف الجولات على صوالين الحلاقة وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية، للتأكد من التزام هذه المحلات بتطبيق الاشتراطات البلدية كافة والتزام العمالة بحصولهم على الشهادات الصحية.

وأكد الحربي على ضرورة الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص، في الالتزام (بالبروتوكولات) الوقائية المعتمدة.

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من جهة ثانية، أغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 3 مطاعم مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس بندر آل زيد أن المخالفات المرصودة على المطاعم تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخل المطاعم، مشيرا إلى إتلاف 40 كجم من المواد الغذائية التالفة، لسوء الحفظ والتخزين.

وأكد أن البلدية خلال هذه الفترة تكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كل المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من سلامة الغذاء، داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن كل الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

مخالفات على صوالين