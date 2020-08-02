، اتحاد القدم يعلن أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى تاريخ الثاني من أغسطس الجاري، والبالغ عددهم 32 إضافة إلى 4 شركات.
وشملت القائمة سعد الحارثي اللاعب الدولي السابق، الذي مثل النصر والهلال في مواسم سابقة، وجود غرم العمري، وذيب الدحيم، وتركي المقيرن، إياد فريد، وناصر صباغ، وعبدالحميد العبدكريم، ووليد قاسم، ومؤيد بافيل، وفهد بو عائشة، ويوسف الموينع، وعبدالله المحمدي، وعبدالله مجرشي، ومنصور اليامي، ورفيع الشهراني، وضيف الله المطيري، وعزام الرميخاني، وأحمد المزيني، وهشام العريني، وعبدالله الظفيري، وناصر التويجري، وصالح اليامي، ومنصور المنصور، وعلي الرماح، ومهدي زدوحية، وعمر العتيبي، وعبدالله الخليفة، وإياد الشدوي ، وعبدالرحمن خنين، وفلاح العنزي، وفهد باقديم، ووليد الرشيد، ومنصر بالحارث، ومحمد العنزي.
وعلاوة على تلك الأسماء تم اعتماد 4 شركات، وهي شركة صدى المحتوى ويمثلها نواف المهدي، وشركة طريق النجوم الرياضية ويمثلها بندر تكروني، وشركة قول دار الرياضية ويمثلها أحمد الخميس، وشركة الرابط الرياضي ويمثلها يزيد النمر.
الاتحاد السعودي لكرة القدم
اتحاد القدم يعلن أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحترافصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى تاريخ الثاني من أغسطس الجاري، والبالغ عددهم 32 إضافة إلى 4 شركات.
وشملت القائمة سعد الحارثي اللاعب الدولي السابق، الذي مثل النصر والهلال في مواسم سابقة، وجود غرم العمري، وذيب الدحيم، وتركي المقيرن، إياد فريد، وناصر صباغ، وعبدالحميد العبدكريم، ووليد قاسم، ومؤيد بافيل، وفهد بو عائشة، ويوسف الموينع، وعبدالله المحمدي، وعبدالله مجرشي، ومنصور اليامي، ورفيع الشهراني، وضيف الله المطيري، وعزام الرميخاني، وأحمد المزيني، وهشام العريني، وعبدالله الظفيري، وناصر التويجري، وصالح اليامي، ومنصور المنصور، وعلي الرماح، ومهدي زدوحية، وعمر العتيبي، وعبدالله الخليفة، وإياد الشدوي ، وعبدالرحمن خنين، وفلاح العنزي، وفهد باقديم، ووليد الرشيد، ومنصر بالحارث، ومحمد العنزي.
وعلاوة على تلك الأسماء تم اعتماد 4 شركات، وهي شركة صدى المحتوى ويمثلها نواف المهدي، وشركة طريق النجوم الرياضية ويمثلها بندر تكروني، وشركة قول دار الرياضية ويمثلها أحمد الخميس، وشركة الرابط الرياضي ويمثلها يزيد النمر.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:40 PM
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:07 PM
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأحد، أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين حتى تاريخ الثاني من أغسطس الجاري، والبالغ عددهم 32 إضافة إلى 4 شركات.
وشملت القائمة سعد الحارثي اللاعب الدولي السابق، الذي مثل النصر والهلال في مواسم سابقة، وجود غرم العمري، وذيب الدحيم، وتركي المقيرن، إياد فريد، وناصر صباغ، وعبدالحميد العبدكريم، ووليد قاسم، ومؤيد بافيل، وفهد بو عائشة، ويوسف الموينع، وعبدالله المحمدي، وعبدالله مجرشي، ومنصور اليامي، ورفيع الشهراني، وضيف الله المطيري، وعزام الرميخاني، وأحمد المزيني، وهشام العريني، وعبدالله الظفيري، وناصر التويجري، وصالح اليامي، ومنصور المنصور، وعلي الرماح، ومهدي زدوحية، وعمر العتيبي، وعبدالله الخليفة، وإياد الشدوي ، وعبدالرحمن خنين، وفلاح العنزي، وفهد باقديم، ووليد الرشيد، ومنصر بالحارث، ومحمد العنزي.
وعلاوة على تلك الأسماء تم اعتماد 4 شركات، وهي شركة صدى المحتوى ويمثلها نواف المهدي، وشركة طريق النجوم الرياضية ويمثلها بندر تكروني، وشركة قول دار الرياضية ويمثلها أحمد الخميس، وشركة الرابط الرياضي ويمثلها يزيد النمر.
، اتحاد القدم يعلن أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد القدم يعلن أسماء الوسطاء المعتمدين لدى لجنة الاحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.