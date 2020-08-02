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وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بـ "عيدنا عيدين".
وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى -بحمد الله-، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في محبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في السعودية؛ لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.
يُذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بمواجهات عدة بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وزارة الرياضة
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:48 PM
احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبد العزيز
وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بتسمية الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين، بـ "عيدنا عيدين".
وتأتي هذه التسمية احتفاء بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملـك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وخروجه من المستشفى سالمًا معافى -بحمد الله-، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في محبة وتقدير وعرفان من الرياضيين كافة في السعودية؛ لما يجده القطاع الرياضي من دعم متواصل واهتمام دائم من القيادة بكل الرياضيين.
يُذكر أن المنافسات الكروية ستعود الثلاثاء المقبل بمواجهات عدة بعد أن توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، التي سجلت فيها المملكة العربية السعودية نجاحًا باهرًا في كل الخطوات التي اتخذتها للتصدي لهذه الجائحة.
، إطلاق "عيدنا عيدين" على الجولة المقبلة من دوري المحترفين والدرجة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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