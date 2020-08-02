، الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. وجورجي وتشيكي يدعمان الجهاز الطبي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحضيرًا لمواجهة مضيفه العدالة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ووقائية تخللها تدريب السرعات التنافسية، فيما تم توزيع لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.
وفي سياق متصل تعاقدت الإدارة الاتفاقية مع الطبيب الجورجي الدكتور ميراب فاردزوكاشفيلي لقيادة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم، وسبق للدكتور ميراب أن شغل عدة وظائف في المجال الطبي الرياضي وكانت آخر محطاته ترأس الجهاز الطبي لمنتخب جورجيا الأول لكرة القدم.
وفي السياق ذاته تعاقدت إدارة نادي الاتفاق مع اختصاصي العلاج الطبيعي التشيكي ماتيج سنديرا وذلك في عقدٍ يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.الاتفاق
الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. وجورجي وتشيكي يدعمان الجهاز الطبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-02
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحضيرًا لمواجهة مضيفه العدالة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ووقائية تخللها تدريب السرعات التنافسية، فيما تم توزيع لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.
وفي سياق متصل تعاقدت الإدارة الاتفاقية مع الطبيب الجورجي الدكتور ميراب فاردزوكاشفيلي لقيادة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم، وسبق للدكتور ميراب أن شغل عدة وظائف في المجال الطبي الرياضي وكانت آخر محطاته ترأس الجهاز الطبي لمنتخب جورجيا الأول لكرة القدم.
وفي السياق ذاته تعاقدت إدارة نادي الاتفاق مع اختصاصي العلاج الطبيعي التشيكي ماتيج سنديرا وذلك في عقدٍ يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:25 PM
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
09:33 PM
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بالدمام تحضيرًا لمواجهة مضيفه العدالة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية ووقائية تخللها تدريب السرعات التنافسية، فيما تم توزيع لاعبي الفريق إلى 4 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.
وفي سياق متصل تعاقدت الإدارة الاتفاقية مع الطبيب الجورجي الدكتور ميراب فاردزوكاشفيلي لقيادة الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم، وسبق للدكتور ميراب أن شغل عدة وظائف في المجال الطبي الرياضي وكانت آخر محطاته ترأس الجهاز الطبي لمنتخب جورجيا الأول لكرة القدم.
وفي السياق ذاته تعاقدت إدارة نادي الاتفاق مع اختصاصي العلاج الطبيعي التشيكي ماتيج سنديرا وذلك في عقدٍ يمتد إلى نهاية الموسم المقبل.
، الاتفاق يواصل تحضيراته للدوري .. وجورجي وتشيكي يدعمان الجهاز الطبي ،
المصدر : الخليج 365
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