- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصًا.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:32 PM
سجلت أمس 522 إصابة جديدة ليبلغ عدد المصابين فيها 25537المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا
سجلت المغرب 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ عدد المصابين فيها 25537، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 382 بعد الإعلان عن 15 وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد حالات الشفاء من المرض بلغت 18435 بعد تعافي 475 شخصًا.
، المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب.. تزايد عدد حالات الشفاء من "كورونا" لأكثر من 18 ألفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.