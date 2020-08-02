محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة حذرت من هطولات على أجزاء من تبوك تصحبها رياح نشطة "تصوير: يحيى المازن رصدت عدسة "الخليج 365" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة . Advertisements 02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:25 PM الهيئة حذرت من هطولات على أجزاء من تبوك تصحبها رياح نشطة عدسة "الخليج 365" ترصد لقطات جوية لأمطار المساء على تيماء عدسة "الخليج 365" ترصد لقطات جوية لأمطار المساء على تيماء "تصوير: يحيى المازن رصدت عدسة "الخليج 365" اليوم لقطات جوية للأمطار التي هطلت مساء على محافظة تيماء بمنطقة تبوك .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من هطول أمطار على أجزاء من منطقة تبوك تصحبها رياح نشطة . الكلمات المفتاحية ، عدسة "الخليج 365" ترصد لقطات جوية لأمطار المساء على تيماء ،

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