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محمد بن مسعود - الدمام - حظي قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أصدره اليوم بتكليف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة نجران بترحيب على مستوى المنطقة ، كون " بني هميم" يعد من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.
فيما رفع "بني هميم" شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يُشار الى أن "بني هميم" قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في نجران ومحافظاتها، أهمها تقليص قوائم الانتظار وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم المستشفيات في المحافظات وتطوير بيئات العمل واستحداث العديد من التخصصات وجلب كوادر طبية متميزة.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 09:21 PM
حظي قرار وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الذي أصدره اليوم بتكليف الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة نجران بترحيب على مستوى المنطقة ، كون " بني هميم" يعد من الكفاءات الإدارية والقيادية المميزة.
فيما رفع "بني هميم" شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
يُشار الى أن "بني هميم" قد أحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في نجران ومحافظاتها، أهمها تقليص قوائم الانتظار وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم المستشفيات في المحافظات وتطوير بيئات العمل واستحداث العديد من التخصصات وجلب كوادر طبية متميزة.
، " بني هميم" مديرًا لصحة منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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