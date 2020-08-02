شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بيعها بالمطاعم.. ضبط 64 ذبيحة فاسدة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت أمانة محافظة جدة تهريب 64 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة في أربع نقاط تفتيش عبر المنافذ واحتجزت 5 مركبات تقل تلك الذبائح بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين . وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن تلك الجهود تأتي ضمن سعي أمانة محافظة جدة لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم. وأضاف أن الجهود والرقابة مستمرة لمنع نقل لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة إلى مدينة جدة، بوضع نقاط تفتيش تعمل على مدار الساعة تشرف عليها البلديات الفرعية ودعم إدارة المسالخ وأسواق النفع العام وإدارة النظافة وذلك بالتنسيق مع مقام المحافظة وتعاون الجهات الأمنية الشرطة والمرور، ويتم دعم تلك النقاط بالعناصر البشرية والمعدات والآليات.

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