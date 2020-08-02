الجيش الإسرائيلي: إطلاق صافرات الإنذار في مدينة سديروت وبلدات أخرى بغلاف غزة المزيد

دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، مساء الأحد، في إشارة إلى إمكانية إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن صافرات الإنذار أطلقت في بلدة سديروت وتجمعات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.

وأضاف: "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

وقالت وسائل إعلام إسرائلية إنه تم سماع دوي اتفجارات نتجت عن اعتراض منظومة القبة الحديدية للقذيفة الصاروخية.

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ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

والثلاثاء الماضي، عززت إسرائيل قواتها على الحدود مع لبنان بالدفع بمزيد من الأسلحة والقوات الخاصة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بصفحته عبر تويتر :"بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع معلومات وقوات خاصة".

وجاء القرار غداة إعلان إسرائيل إحباط محاولة تسلل لعناصر من حزب الله في مزارع شبعا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.