أول تصريح من فهدة آل الشيخ الملحق الثقافي في إيرلندا

قدمت د. فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين –حفظهما الله- بعد صدور قرار معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ بتكليفها ملحقًا ثقافيًا في إيرلندا.

إيمان القيادة الرشيدة بالمرأة

وقالت إن هذه الثقة تعزز من مكانة المرأة السعودية ودورها المحوري في تنمية الوطن وتحقيق رؤيته الطموحة، وتثبت إيمان القيادة الرشيدة –أعزها الله- بأهمية مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وتمثيل المملكة على الصعيد الدولي، والمساهمة في بناء علاقاتها التعليمية والثقافية.

وأشارت إلى أنه للمرة الأولى التي تضطلع فيه المرأة مسؤولية العمل كملحق ثقافي، وهي خطوة مهمة في تمكين المرأة التي حظيت بدعم كبير للعمل في مناصب متعددة، مقدمة شكرها لمعالي وزير التعليم الذي ساهم في تمكين المرأة في القطاع التعليمي، والشواهد على ذلك كثيرة، حيث يواصل معاليه تقديم المرأة للعمل في مواقع تمثيل خارجية للمملكة.

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العلاقات السعودية الأيرلندية

وأشادت د.فهدة آل الشيخ

بعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة وإيرلندا في المجالات كافة، مؤكدة أن الجانب التعليمي والثقافي يحظى بأهمية كبيرة في دعم هذه العلاقة، بما يحقق رؤية قيادة البلدين الصديقين في ترسيخها، والعمل على تطويرها.

وأشارت الملحق الثقافي السعودي في إيرلندا إلى دور الملحقية في مدّ جسور التعاون المشترك مع الجانب الإيرلندي في المجالات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات، وتعزيز المشتركات الثقافية والحضارية بين الدولتين الصديقتين، إلى جانب الإشراف على الطلبة المبتعثين في إيرلندا، وتيسير رحلتهم التعليمية، وتنسيق منح الطلاب الإيرلنديين للدراسة في المملكة.



من هي فهدة آل الشيخ ؟

ونشرت وزارة التعليم إنفوجرافيك يتضمن السيرة الذاتية للملحقة الثقافية الجديدة في إيرلندا حيث جاءت كما يلي: