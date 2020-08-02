شكرا لقرائتكم فيديو.. أفضل طرق حفظ اللحوم بالثلاجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-02 فيديو.. أفضل طرق حفظ اللحوم بالثلاجة متابعات الخليج 365 - الرياض جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء التأكيد على طريقة حفظ اللحوم في الثلاجات بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك حيث تكثر الذبائح وتتكدس اللحوم في الثلاجات. Advertisements نصائح لتخزين اللحوم وقدمت الهيئة عدة نصائح للمستهلكين حول المدة الزمنية المناسبة لاستهلاك وتخزين اللحوم المطبوخة، وأوضحت أنه يجب استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طبخها، على أن يتم حفظ المتبقي منها بالثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام في حين تصل مدة تخزينها في الفريزر لمدة تصل 12 شهرًا بحسب نوع اللحوم.



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