متعافو كورونا يتخطون 240 ألف حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، و2533 حالة تعاف، و30 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 278835 حالة، منها 35837 حالة نشطة، بينها 2011 حالة حرجة. وجددت «الصحة» التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق واتس اب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. المتعافون 240,081 الوفيات 2917 Advertisements إجمالي الحالات 278,835 الحالات النشطة 35,837 عدد الحالات- المدينة 153 مكة المكرمة

94 الرياض

72 جدة

64 الهفوف

54 بريدة

52 جازان

44 المدينة المنورة

44 الدمام

37 تبوك

35 نجران

30 الخرج

30 المبرز

28 الطائف

27 عنيزة

22 خميس مشيط

22 حفر الباطن

21 الحرجة

20 أبوعريش

20 بيش

20 بللسمر

19 حائل

19 ينبع

19 سبت العلاية

18 خليص

18 بيشة

15 النعيرية

15 البشائر

13 صامطة

12 القنفذة

11 القطيف

9 النبهانية

9 عرعر

9 الخبر

9 صبيا

9 العلا

8 الأسياح

8 سراة عبيدة

8 ضرية

8 يدمة

8 رجال ألمع

8 وادي الدواسر

7 بدر الجنوب

7 العيدابي

7 المجمعة

7 الزلفي

7 الرس

6 أبها

6 قصيباء

6 الدرعية

6 رأس تنورة

5 الجبيل

5 بقيق

5 مهد الذهب

5 السليل

5 ثريبان

4 القوارة

4 عفيف

4 مليجة

4 الظهران

4 تبالة

4 البدائع

4 حوطة بني تميم

4 النماص

4 المظيلف

3 أحد رفيدة

3 القوز

3 العيون

3 قلوة

3 ظهران الجنوب

3 العقيق

3 المذنب

3 الخفجي

2 بطحاء

2 عقلة الصقور

2 سكاكا

2 الدلم

2 الدوادمي

2 القريات

2 صفوى

2 أحد المسارحة

2 خيبر

2 بلجرشي

2 تربة

2 أملج

2 تيماء

2 المزاحمية

2 الريث

2 قرية العليا

2 السحن

2 القريع

1 أبوراكة

1 الموسم

1 الطوال

1 خباش

1 رفائع الجمش

1 الدائر

1 عريعرة

1 العارضة

1 الباحة

1 نمرة

1 المندق

1 رنية

1 قيا

1 الخرمة

1 الكامل

1 المخواة

1 البجادية

1 عيون الجواء

1 القيصومة

1 الحناكية

1 العويقيلة

1 شرورة

1 الوجه

1 ضبا

1 حقل

1 طبرجل

1 البكيرية

1 العيص

1 ضمد

1 فيفا

1 الحجرة

1 ميسان

1 الحرث

1 وثيلان

1 ساجر

1 الجفر

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.