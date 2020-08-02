الحجاج يودعون منى بالدموع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مثلت أبيات الشعر الشهيرة «ولما قضينا من منى كل حاجة ** ومسح بالأركان من هو ماسح.. وشدت على حدب المهارى رحالنا ** ولم ينظر الغادي الذي هو رائح ..أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ** وسالت بأعناق المطي الأباطح» لسان حال الحجاج بعدما رموا أمس ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. وشهدت عملية الرمي تنظيما دقيقا وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم. واتسمت تحركات الحجاج بالمرونة وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، بوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ. وودع ضيوف الرحمن منى بالدموع والعبرات بعد الانتهاء من الرمي وتوجهوا إلى مكة المكرمة ومن ثم أدوا طواف الوداع.

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