شكرا لقرائتكم خبر الحجاج يودعون منى بالدموع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتسمت تحركات الحجاج بالمرونة وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، بوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ. وودع ضيوف الرحمن منى بالدموع والعبرات بعد الانتهاء من الرمي وتوجهوا إلى مكة المكرمة ومن ثم أدوا طواف الوداع.
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