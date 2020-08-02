رصد 18 مخالفة تكدس في أسواق الشرقية

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ونفذت الأمانة 587 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، رفعت من خلالها 7645 طنا من النفايات، وأزالت 4133 م3 من الأنقاض والمخلفات، فيما طهرت وعقمت 640 موقعا، مستخدمة 174435 لترا من المطهرات ومواد التعقيم، بمشاركة 473 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.
وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، وزيارة المنشآت التجارية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات الواقعة داخل الأحياء وأسواق النفع العام، ورفع النفايات وضبط المخالفات.
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