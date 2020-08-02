شكرا لقرائتكم خبر رصد 18 مخالفة تكدس في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 18 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة تكدس في مساكن العمالة، و23 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد 19 في الأسواق والمراكز التجارية.

ونفذت الأمانة 587 جولة رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، رفعت من خلالها 7645 طنا من النفايات، وأزالت 4133 م3 من الأنقاض والمخلفات، فيما طهرت وعقمت 640 موقعا، مستخدمة 174435 لترا من المطهرات ومواد التعقيم، بمشاركة 473 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، وزيارة المنشآت التجارية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات الواقعة داخل الأحياء وأسواق النفع العام، ورفع النفايات وضبط المخالفات.