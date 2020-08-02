، "العتيبي" مفقود منذ 40 يومًا .. ذووه يرصدون مبلغًا ماليًا لمَن يعثر عليه ،

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يبحث ذوو المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا عنه وذلك بعد تغيبه منذ 40 يومًا.
وقال شقيق المفقود لـ "الخليج 365": تغيب مزيد منذ تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وتم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، واستنفرنا جهدنا في البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأضاف: رصدنا مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.
وناشد عبر "الخليج 365" بتكثيف البحث عنه، داعيًا من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:
0530440445
0504310003
0557504413
"العتيبي" مفقود منذ 40 يومًا .. ذووه يرصدون مبلغًا ماليًا لمَن يعثر عليهمسلّم الهواملة الخليج 365 2020-08-02
يبحث ذوو المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا عنه وذلك بعد تغيبه منذ 40 يومًا.
وقال شقيق المفقود لـ "الخليج 365": تغيب مزيد منذ تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وتم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، واستنفرنا جهدنا في البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأضاف: رصدنا مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.
وناشد عبر "الخليج 365" بتكثيف البحث عنه، داعيًا من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:
0530440445
0504310003
0557504413
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
08:55 PM
اختفى عقب مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض
يبحث ذوو المواطن مزيد بن قاعد العتيبي عمره 48 عامًا عنه وذلك بعد تغيبه منذ 40 يومًا.
وقال شقيق المفقود لـ "الخليج 365": تغيب مزيد منذ تاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ ، أثناء مغادرته منزل أحد إخوته بمحافظة رماح متوجهًا لمدينة الرياض مع سيارة أجرة وتم تسجيل بلاغ لدى الجهات الأمنية والفرق التطوعية عن تغيبه، واستنفرنا جهدنا في البحث عنه ولم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأضاف: رصدنا مبلغًا ماليًا لمن يعثر عليه أو يدلي بمعلومات عن وجوده، مشيرًا إلى أن أخاه لا يحمل هاتفًا جوالاً ولا يقود السيارة.
وناشد عبر "الخليج 365" بتكثيف البحث عنه، داعيًا من يعثر عليه أو يعرف أي معلومة عنه بالمبادرة بالتواصل مع ذويه على الأرقام التالية:
0530440445
0504310003
0557504413
، "العتيبي" مفقود منذ 40 يومًا .. ذووه يرصدون مبلغًا ماليًا لمَن يعثر عليه ،
المصدر : الخليج 365
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