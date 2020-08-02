، "السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوز ،

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أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.
وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.
وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".
"السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوزذياب الشمري الخليج 365 2020-08-02
أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.
وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.
وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
08:48 PM
مشددًا على حُرمة صيام يوم غد الاثنين
أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.
وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.
وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".
، "السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوز ،
المصدر : الخليج 365
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