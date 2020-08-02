، "السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوز ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشددًا على حُرمة صيام يوم غد الاثنين

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.

وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.

وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".