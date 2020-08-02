، في لقطة عفوية رصدتها الكاميرات.. وكيل "الحج" يتابع سير طواف الوداع ،

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التقطت كاميرات قناة القرآن الكريم من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام في بث مباشر قبيل مغرب اليوم وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، وهو يتابع سير طواف الوداع بعد أن تمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في هذا العام الاستثنائي.
وباتت الصور ومقاطع الفيديو لطواف حجاج بيت الله الحرام حول الكعبة المشرفة عنوانًا بارزًا في هذا الموسم الاستثنائي، وبدت جموع الحجيج في شكل أخّاذ صحي، يسلكون سُبل العبادة وأداء النسك في مسارات معدة مسبقًا، يتقدمهم مرشدون أخضعتهم وزارة الحج والعمرة للمهمة في وقت قياسي، ينطلقون من خلال نقاط تجمعات مدروسة الشكل والتطبيق.
ونجحت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة الصحة، في خطتَي الطواف والسعي بشكل مذهل، وسط تفشي فيروس كورونا حول العالم.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بتعامل السعودية مع كورونا، مؤكدة أنه خير مثال على ما يمكن للبلدان تطبيقه لمواجهة الفيروس؛ لأن جائحة كورونا لا تعني أن تتوقف الحياة، بل يجب التعايش معها، وأن يعيش كل فرد حياته مع حماية نفسه وحماية الآخرين من العدوى.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد ودَّعوا اليوم المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك حجهم بطواف الوداع، شاكرين الله أن اصطفاهم واختارهم لأداء هذه الفريضة هذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية عالية الدقة لضمان سلامتهم، رافعين أكف الضراعة أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما وجدوه من كريم الرعاية، وتوافُر جميع الخدمات أثناء أدائهم المناسك.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441 08:38 PM
ضمن جهود تسهيل أداء ضيوف الرحمن الحج الاستثنائي
التقطت كاميرات قناة القرآن الكريم من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام في بث مباشر قبيل مغرب اليوم وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور حسين الشريف، وهو يتابع سير طواف الوداع بعد أن تمكن ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج في هذا العام الاستثنائي.
وباتت الصور ومقاطع الفيديو لطواف حجاج بيت الله الحرام حول الكعبة المشرفة عنوانًا بارزًا في هذا الموسم الاستثنائي، وبدت جموع الحجيج في شكل أخّاذ صحي، يسلكون سُبل العبادة وأداء النسك في مسارات معدة مسبقًا، يتقدمهم مرشدون أخضعتهم وزارة الحج والعمرة للمهمة في وقت قياسي، ينطلقون من خلال نقاط تجمعات مدروسة الشكل والتطبيق.
ونجحت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة الصحة، في خطتَي الطواف والسعي بشكل مذهل، وسط تفشي فيروس كورونا حول العالم.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بتعامل السعودية مع كورونا، مؤكدة أنه خير مثال على ما يمكن للبلدان تطبيقه لمواجهة الفيروس؛ لأن جائحة كورونا لا تعني أن تتوقف الحياة، بل يجب التعايش معها، وأن يعيش كل فرد حياته مع حماية نفسه وحماية الآخرين من العدوى.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد ودَّعوا اليوم المشاعر المقدسة بعد أن أتموا مناسك حجهم بطواف الوداع، شاكرين الله أن اصطفاهم واختارهم لأداء هذه الفريضة هذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية وصحية عالية الدقة لضمان سلامتهم، رافعين أكف الضراعة أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ما وجدوه من كريم الرعاية، وتوافُر جميع الخدمات أثناء أدائهم المناسك.
، في لقطة عفوية رصدتها الكاميرات.. وكيل "الحج" يتابع سير طواف الوداع ،
المصدر : الخليج 365
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