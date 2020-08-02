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(تصوير فواز هليل السحيمي): هطلت أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، شملت "الحناكية" و"الصويدرة"، وأدت إلى جريان الأودية والشعاب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت من أمطار على منطقة المدينة المنورة تشمل: "الحناكية - المدينة المنورة - العيص - المهد - خيبر- وادي الفرع – ينبع".
وأشارت إلى التأثيرات المصاحبة التي تتضمن النشاط في الرياح السطحية والتدنّي في مدى الرؤية، لافتة إلى أن هذه التقلبات الجوية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وحذر الدفاع المدني بالمدينة المنورة من الجلوس أو الاقتراب من مجاري السيول والأودية.
شاهد.. هطول أمطار غزيرة بالمدينة المنورةيوسف سفر الخليج 365 2020-08-02
(تصوير فواز هليل السحيمي): هطلت أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، شملت "الحناكية" و"الصويدرة"، وأدت إلى جريان الأودية والشعاب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت من أمطار على منطقة المدينة المنورة تشمل: "الحناكية - المدينة المنورة - العيص - المهد - خيبر- وادي الفرع – ينبع".
وأشارت إلى التأثيرات المصاحبة التي تتضمن النشاط في الرياح السطحية والتدنّي في مدى الرؤية، لافتة إلى أن هذه التقلبات الجوية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وحذر الدفاع المدني بالمدينة المنورة من الجلوس أو الاقتراب من مجاري السيول والأودية.
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
07:29 PM
"المدني" حذر من مجاري السيول والأودية
(تصوير فواز هليل السحيمي): هطلت أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، شملت "الحناكية" و"الصويدرة"، وأدت إلى جريان الأودية والشعاب.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت من أمطار على منطقة المدينة المنورة تشمل: "الحناكية - المدينة المنورة - العيص - المهد - خيبر- وادي الفرع – ينبع".
وأشارت إلى التأثيرات المصاحبة التي تتضمن النشاط في الرياح السطحية والتدنّي في مدى الرؤية، لافتة إلى أن هذه التقلبات الجوية تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.
وحذر الدفاع المدني بالمدينة المنورة من الجلوس أو الاقتراب من مجاري السيول والأودية.
، شاهد.. هطول أمطار غزيرة بالمدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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