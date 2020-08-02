شكرا لمتابعة خبر عن صورة جديدة لتركي آل الشيخ بعد أنباء تدهور حالته الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على طمأنة الجميع عليه من خلال نشر صورة جديدة له. حرص تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على طمأنة الجميع عليه من خلال نشر صورة جديدة له. وظهر تركي آل الشيخ في حالة جيدة في الصورة؛ حيث انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته الصحية؛ إلا أنه نفى تلك الشائعات.

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