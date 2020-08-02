شكرا لمتابعة خبر عن أحد رجال الأمن المتعافين من كورونا يروي قصة اختياره في حج هذا العام «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تحدث الحاج نواف السبيعي أحد رجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا عن تفاصيل إصابته بالوباء المستجد و اختياره في حج هذا العام.

وقال السبيعي خلال حواره في قناة السعودية:" تعرضت خلال شهر شوال للإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة الاحتكاك مع أحد المواطنين الذي كان مصابا بفيروس كورونا ".

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وأضاف السبيعي:" قضيت ١٠ أيام في الحجر الصحي وتعافيت و عدت لعملي، ثم جاتني فرصة حج هذا العام وقدمت لها عن طريق الرابط الإلكتروني ".

وأوضح السبيعي:" إجراءات القبول كانت ميسرة تمت خلال ٥ دقائق ولم أكن أتوقع أن أقبل في حج هذا العام وسرت مع الحجاج وزملائي قدموا لي خدمات كثيرة ".

وتابع السبيعي:"قبولي لحج هذا العام شعور لا يوصف، فكانت الخدمات ميسرة ولم نتعرض لأي تعب أو إرهاق "، مضيفا:" الحمد لله اصطفاني الله من بين مليار مسلم لتأدية فريضة الحج مع عدد محدود ".