شكرا لمتابعة خبر عن أحد رجال الأمن المتعافين من كورونا يروي قصة اختياره في حج هذا العام «فيديو» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تحدث الحاج نواف السبيعي أحد رجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا عن تفاصيل إصابته بالوباء المستجد و اختياره في حج هذا العام.
وقال السبيعي خلال حواره في قناة السعودية:" تعرضت خلال شهر شوال للإصابة بفيروس كورونا المستجد نتيجة الاحتكاك مع أحد المواطنين الذي كان مصابا بفيروس كورونا ".
وأضاف السبيعي:" قضيت ١٠ أيام في الحجر الصحي وتعافيت و عدت لعملي، ثم جاتني فرصة حج هذا العام وقدمت لها عن طريق الرابط الإلكتروني ".
وأوضح السبيعي:" إجراءات القبول كانت ميسرة تمت خلال ٥ دقائق ولم أكن أتوقع أن أقبل في حج هذا العام وسرت مع الحجاج وزملائي قدموا لي خدمات كثيرة ".
وتابع السبيعي:"قبولي لحج هذا العام شعور لا يوصف، فكانت الخدمات ميسرة ولم نتعرض لأي تعب أو إرهاق "، مضيفا:" الحمد لله اصطفاني الله من بين مليار مسلم لتأدية فريضة الحج مع عدد محدود ".
كانت هذه تفاصيل خبر أحد رجال الأمن المتعافين من كورونا يروي قصة اختياره في حج هذا العام «فيديو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.