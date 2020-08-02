شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمطار رعدية تقتلع الأشجار في نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):شهدت نجران، اليوم الأحد، هطول الأمطار الرعدية بغزارة على بعض المراكز والمحافظات.
ووثق مقطع فيديو الحالة التي تسببت فيها الأمطار؛ حيث أدت الأمطار إلى اقتلاع الأشجار في نجران.
وشهدت المملكة الأيام الماضية هطول الأمطار بغزارة على بعض المناطق والتي صحبها رياح نشطة.
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