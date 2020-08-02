شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شلالات شمال الحبلة ترسم لوحة فنية ساحرة جنوب أبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

وثق مقطع فيديو مشهدًا ربانية يحبس الأنفاس لشلالات شمال الحبلة في جنوب شرق أبها.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه اليوم مظهرًا بديعًا للشلالات التي رسمت لوحة فنية رائعة بجانب الأشجار الخضراء والجبال.

وكانت المملكة ومناطقها المختلفة شهدت مؤخرًا هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة.