شكرا لمتابعة خبر عن قائد قوات أمن الحج: «لم يتمكن أحد من الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، على تنفيذ الإجراءات الخاصة بموسم الحج الحالي بحزم . أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان، على تنفيذ الإجراءات الخاصة بموسم الحج الحالي بحزم . وقال قائد قوات أمن الحج في تصريحات تلفزيونية: " لم يتمكن أحد بالدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح". ولفت إلى أن الأعداد المخالفة التي تمت السيطرة عليها تم تنفيذ الإجراءات النظامية في حقها

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