شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة مميزة من أعلى قصر الحكم بالرياض قديمًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة نادرة تم التقاطها من أعلى قصر الحكم بالرياض قديمًا مشهدًا مميزًا للحياة قديمًا.
والتقطت الصورة من أعلى قصر الحكم ،ويبدو فيها الجامع الكبير والسوق ،وهو مزدحم بالمتسوقين والجسر الموصل بين الجامع والقصر ، في عام 1369 هــ،1949 م
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