شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو لقطات من تأدية الحجاج لطواف الوداع في ختام مناسك الحج.

وجاءت استعدادات حجاج بيت الله، لإنهاء مناسك الحج، بأداء طواف الوداع، والانتهاء من رمي الجمرات الثلاث فى ثانى أيام التشريق، وبعدها يطبقون " العزل المنزلى " ضمن الإجراءات الطبية بعد إنهائهم المناسك، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات والتدابير الوقائية.

وكان المسجد الحرام، استقبل أفواج الحجيج عن طريق ساحة أجياد وإبراهيم الخليل لأداء النسك الأخير للحج، وهو طواف الوداع، وسط جهود تنظيمية تتكامل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل الحاج إلى صحن المطاف.