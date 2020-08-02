شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تُحذر من 6 تصرفات تنتهك حقوق الطفل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة، على أن كل طفل بالمملكة يتمتع بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعاً ونظاماً، ويُحظر المساس بها تحت أي ذريعة كانت.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الطفل يحظى بتوفير كافة وسائل الأمن والسلامة فيما يقدم له من ألعاب ترفيهية تتناسب مع سنه.

ورصدت 6 تصرفات تعد إيذاءً وإهمالا للطفل ويعاقب عليها القانون؛ وهي كالتالي:

ترك الطفل دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية

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استغلاله في التسويق التجاري

تعرريضه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى المواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره و سلوكه للخطر.

استغلال الطفل استغلالًا اقتصاديًا.

قيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عشر سنة لدراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام؛ حيث يكون ولي الأمر هو المسؤول عن ما يترتب على ذلك من أضرار

تأجير دراجات الركوب المخصصة للأطفال لمن يقل عمرهم عن 12 سنة؛ حيث يتحمل مؤجري الدراجات المسؤولية في هذه الحالة.