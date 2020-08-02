شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة غدًا الاثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد، استمرار استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة نشاط في الرياح السطحية يحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة.