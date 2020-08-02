شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» توضح الإجراء المطلوب عند سرقة لوحة السيارة الخلفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد الإجراء اللازم حال تعرض اللوحة الخلفية بالسيارة للسرقة . كشفت الإدارة العامة للمرور اليوم الأحد الإجراء اللازم حال تعرض اللوحة الخلفية بالسيارة للسرقة . وأكدت أنه يجب على صاحب السيارة القيام بالخطوات التالية : 1- الإبلاغ عن واقعة السرقة بالسجل الجنائي . Advertisements 2- سداد الرسوم . 3- مراجعة المرور والتقدم بالطلب . جاء ذلك رداً على مواطن أكد تعرض سيارته لسرقة اللوحة متساءلاً عن موقفه والإجراء المطلوب .

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